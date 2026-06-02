İsrail Ordusu Hizbullah'ın İHA Saldırılarına Yanıt Veriyor

İsrail ordusunun, kalıcı çözüm bulmakta zorlandığı Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılar karşısında işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde kolay hedef haline gelen ekskavatör, buldozer ve ağır askeri mühendislik araçlarının sayısını azalttığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın ilk kez gece şartlarında termal sensörlü İHA'larla düzenlediği ve asker kayıplarına yol açan saldırıları, İsrail ordusunu yeni önlemler almaya zorladığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in çözüm bulmakta zorlandığı İHA saldırıları karşısında sahada hareket kabiliyeti düşük ve uzaktan kolayca tespit edilebilen ekskavatör, buldozer gibi ağır istihkam ve mühendislik araçlarının kullanımını asgari düzeye indirdiği kaydedildi.

-İsrail ordusu, Hizbullah'ın termal kameralı İHA'larla gece saldırılarından endişeli

Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiberoptik İHA'lar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı aktarıldı.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde son olarak 2 İsrail askerinin Hizbullah'ın gece düzenlediği İHA saldırılarında öldüğü hatırlatıldı.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsraill askeri yetkili, ""Hizbullah her seferinde atışlarının isabet oranını artırıyor. Bu nedenle güvenlik bölgelerinde ve harekat alanlarında sabit kalmamaya, sürekli hareket halinde olmaya çalışıyoruz. Karşılıklı bir uyum sağlama savaşı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen İsrailli asker, "Hizbullah'ın İHA'ları artık yeni termal kameralara sahip ve hareketlerimizi net şekilde görebiliyorlar." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken, Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.