İsrail Ordusu Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerini Vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hadasa köyünde çok sayıda füze rampasını hedef aldığı belirtildi.

Hedef alınan füze rampalarının, Hizbullah mensuplarınca İsrail'in Tiberya bölgesine saldırı düzenlemek için kullanıldığı öne sürüldü.

İsrail hava kuvvetlerinin "Lübnan'ın güneyindeki Sayda ile Nebatiye'nin yanı sıra çeşitli bölgelerde son iki saat içinde çok sayıda silah deposunu, füze rampalarını ve askeri binaları" hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.