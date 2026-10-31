İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde askeri merkezleri bağlayacak yeni yollar açıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerdeki askeri merkezleri birbirine bağlayacak yeni yollar açma çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyinde sınıra yakın bölgelerde işgalini sürdüren İsrail ordusunun iş makineleriyle yollar açtığı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki İsrail askeri birliklerinin, patlayıcılarla sürdürdüğü yıkımın yanı sıra dağlık bölgelerde ve vadilerde yollar açtığı aktarılan haberde, şunlar kaydedildi:

"Düşman, işgalden sonra inşa ettiği askeri merkezlerini birbirine bağlamak için güney bölgelerinin batı ve orta kesimlerinde yollar açma çalışmalarını yürütüyor."

Haberde, İsrail ordusunun yeni yollar açma faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin Aytarun, Bint Cubeyl, Marun er-Ras, Ayta eş-Şaab, Yarin, ed-Dıhayra, Marvahin ve Alma Şaab gibi stratejik beldeleri kapsadığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.