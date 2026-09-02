İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor, 4 binden fazla can kaybı - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor, 4 binden fazla can kaybı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi, topçu bombardımanı yaptı ve evleri yıktı. 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeyi hedef alan hava saldırılarını, topçu bombardımanlarını ve evleri havaya uçurmayı sürdürdü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusu Yukarı Nebatiye beldesine akşam saatlerinde yaklaşık 4 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Haris ve Mansuri kasabalarına da hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesi ile Raşaya beldesi ve Bekaa Vadisi üzerinde İsrail uçakları alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit beldesinde büyük bir patlama meydana getirdi, patlamanın sesi çevre bölgelerden de duyuldu.

Beyt Lif, Mansuri ve Hadasa beldelerinde de patlamalar meydana getiren İsrail ordusu, topçu birlikleriyle Mansuri beldesini bombaladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar gerilimi artırıyor.

Öğlen saatlerinde Nebatiye kentinin Ruveys Mahallesi'nde??????? İsrail ordusunun bir daireyi bombalaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yukarı Nebatiye'de İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Risale Birliği yetkilisi Haydar Hümani'nin evini güdümlü füzeyle hedef aldı, yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Yukarı Nebatiye'yi hava saldırılarıyla hedef alarak birçok evi yıktı.

Sabah ve öğlen saatlerinde de saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Arap Salim beldesindeki mezarlığı ve mezarlığa ait odayı hedef aldı. Mezarlarda ve çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen sürüyor. Lübnan makamlarına göre saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor, 4 binden fazla can kaybı - Son Dakika

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