İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi, 10 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın Sur kentine bağlı Abbasiye beldesindeki dört yola saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda seyir halindeki motosiklet ve araçların hedef alındığı, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, yaralıların Sur kentindeki hastanelere sevk edildiklerini kaydetti.
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