İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi, 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler arasında Suriye uyruklu mültecilerin de olduğu ifade edildi.

17.08.2024 09:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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