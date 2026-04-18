İsrail ordusu, Lübnan'da da Gazze Şeridi'ndeki gibi "sarı hat" oluşturduğunu duyurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusu, Lübnan'da da Gazze Şeridi'ndeki gibi "sarı hat" oluşturduğunu duyurdu

Haberin Videosunu İzleyin
18.04.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde 'sarı hat' oluşturduğunu ve bu hat çevresinde saldırıların devam ettiğini açıkladı. Geçici ateşkese rağmen sivillerin geri dönüşüne izin verilmeyeceği vurgulandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'nde olduğu gibi "sarı hat" oluşturduğunu açıkladı.

LÜBNAN'DA SARI HAT ÇEVRESİNDE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen oluşturulan "sarı hat" çevresinde saldırılara devam edildiği belirtildi. Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyinde de işgal ettiği bölgeleri kapalı askeri alanlara dönüştüren İsrail ordusu, duyurulan "sarı hattın" güneyindeki 55 köyü işgal altında tutuyor.

İsrail, sürgün emirleriyle boşalttığı söz konusu köy ve beldeleri ateşkese rağmen yıkmaya devam edeceğini ve sivillerin geri dönüşüne izin vermeyeceğini vurguluyor.

Öte yandan bazı Hizbullah mensuplarının Lübnan'da yeni oluşturulan "sarı hat"a yaklaştığını öne süren İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen bazı bölgelere hava ve kara saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

LÜBNAN'DA GEÇİCİ ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "sarı hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen sık sık "sarı hattı" geçtikleri gerekçesiyle Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:33:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.