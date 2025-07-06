İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya 296 İhlal - Son Dakika
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İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya 296 İhlal

06.07.2025 16:45
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İsrail ordusu, Selfit'te Filistinlilere yönelik 296 ihlal gerçekleştirdi. 73 baskın ve 5 saldırı kaydedildi.

İsrail ordusu, haziranda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı belde ve köylerde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 296 ihlal gerçekleştirdi.

Selfit Valiliğinin yayımladığı rapora göre, İsrail ordusu bölgede 73 baskın düzenledi, 32 askeri kontrol noktası kurdu ve 64 ev ile tesise baskın düzenledi.

Haziranda "İsrail işgal güçleri tarafından valiliğe bağlı belde ve köylerde vatandaşlara ve mallarına yönelik işlenen 296 ihlalin" kaydedildiğine işaret edilen raporda, "Selfit'teki birçok beldenin girişinin, sudan bahanelerle 31'den fazla kez bariyerlerle kapatıldığı gözlemlendi." ifadelerine yer verildi.

Aynı dönemde gözaltına alınanların sayısının 41'i geçtiği, bazı kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı, ayrıca İsrail askerlerinin vatandaşlara ve mallarına yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, C Bölgesi'nde çalıştıkları gerekçesiyle 4 araca el koyduğuna işaret edilen raporda, "Bu uygulamaların amacı, vatandaşların kendi arazilerine ulaşmasını ve üzerinde çalışmasını engellemek; böylece bu arazilerde yerleşim birimlerini genişletmek ve yenilerini kurmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Selfit ile Yasuf ve Deir Ballut kasabalarında Filistinlilere ait yaklaşık 30 dönümlük arazinin yerleşim alanlarının genişletilmesi amacıyla yıkıldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere, mallarına ve tarım arazilerine yönelik 23 saldırı gerçekleştirildiğine dikkat çekilen raporda, bu ihlaller arasında tarım arazilerinin tahrip edilmesi, malların yakılması ve araçlara taş atılmasının da yer aldığı ifade edildi.

Sarta ve Deir Ballut kasabalarındaki arazilerde 5 adet saldırı gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin mallarını çaldığı ve 150 zeytin ağacını söktüğü aktarıldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarla eş zamanları olarak Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin verilerine göre bu saldırılar en az 989 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 7 bin kişinin yaralanmasına ve 18binden fazla kişinin gözaltına alınmasına yol açtı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım niteliğinde bir savaş yürütüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 193 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya 296 İhlal - Son Dakika

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