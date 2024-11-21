İsrail Ordusu'ndan Lübnan'da Çatışma Açıklaması

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la dün yaşanan çatışmada 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'daki çatışmalarda çavuş rütbesinde 1 askerin öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada, İsrail ordusunda Yarbay olan Yoav Yarom ile bir bölük komutanının yaralandığı ifade edildi.

Askeri üniforma giyen 71 yaşındaki İsrailli araştırmacı Zeev Erlich'in, gerekli izinler olmaksızın İsrailli askerlerle gittiği Lübnan'ın güneyinde dün Hizbullah ile yaşanan çatışmada öldüğü duyurulmuştu.

İsrailli yarbayın, araştırmacının arkeolojik bir alanı incelemek üzere Lübnan'ın güneyine gitmesini sağladığı kaydedilmişti.

İsrailli yetkililer, Lübnan'daki çatışmalarda toplamda kaç askerin öldüğüne dair veri paylaşmıyor.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.