İsrail Ordusu'ndan Tartışmalı Talimat Değişikliği

İsrail ordusunun, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın (GHF) yardım dağıtım merkezlerinde askerlere verdiği Filistinlilere ateş açma emrini değiştirdiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin, "Gazze'deki GHF yardım dağıtım merkezlerine gelen Filistinlilere İsrail ordusunun ağır silahlarla ateş açma emri verdiği" haberi tartışmalara yol açtı.

Kanal 14 televizyonunun ordu muhabiri Hallel Bitton Rosen, sosyal medya hesabından Gazze'deki bir askerle arasındaki mesajlaşmayı paylaştı.

Buna göre, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde GHF yardım merkezi yakınında çalıştığını aktaran bir İsrail askeri, kendilerine bu merkezlere gelen Filistinlilere ateş açılmasına ilişkin talimatların değiştirildiğini belirtti.

Söz konusu İsrail askeri, Filistinlilerin yardım dağıtım merkezi açılmadan alana geldiğini ancak önceden olduğu gibi ateş açmalarına izin verilmediğini aktardı.

Yardım merkezine gelen Filistinlilerin üzerlerine sadece "insansız hava aracı göndererek durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" kaydeden İsrailli asker, artık "Filistinlileri uzaklaştırmak amacıyla" ateş açmak için dahi amirlerinden izin almaları gerektiği bilgisini paylaştı.

İsrail askerleri, Filistinlileri kasten öldürme emri aldıklarını itiraf etmişti

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri kasten öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalmış, İsrail ordusu olayın soruşturulduğunu duyurmuştu

Gazze'deki hükümet bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 580 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 216 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.