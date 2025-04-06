İsrail Ordusu'nun Saldırısına Eleştiri

İsrail basını, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını "garip ve mantıksız" şeklinde değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunun olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarının "doğru olmadığı", yapılan açıklamanın "birçok noktada açık olmaktan yoksun olduğu" belirtildi.

Haberde, ordunun, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin "Hamas'a ait araca hızla yöneldiği" ve askerlerin "kısmi bir tehdit hissettikleri" iddiasının, "garip ve mantıksız bir açıklama" olduğu vurgulandı.

"Olayın gerçekleştiği bölgenin ordunun aktif çatışma alanı olmadığı" kaydedilen haberde, Filistinlilerin cesetlerinin neden kumla örtüldüğü sorgulandı.

Haberde, soruşturmanın, hedef alınan araçların tehdit olarak kabul edilmesinin nedenini açıklığa kavuşturmadığına işaret edildi.

İsrail ordusunun olaya ilişkin havadan alınan görüntülere sahip olduğuna değinilen haberde, bunların ilerleyen zamanlarda yayımlanmasının planlandığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarını öldürmesi

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

-? ?Görüntüler, İsrail'in iddialarını çürütüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alması uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları inkar politikasını sürdürüyor.

Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürmüştü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden hafta başında yapılan açıklamada, görüntülerin ortaya çıkardığının aksine araçların "farları kapalı veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğinin" tespit edilmesi üzerine askerlerin ateş açtığı iddia edilmişti.