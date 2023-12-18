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İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni bombaladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni bombaladığı, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Hastane, yerinden edilen binlerce Filistinliyi barındırıyor.

İsrail ordusu Şifa Hastanesi\'ni bombaladı
18.12.2023 - 16:39,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ni bombaladığı, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin cerrahi bölümünü savaş uçaklarıyla, hastane kapısını ve avlusunu ise tanklarla hedef aldı.

Saldırıda, son haftalarda Gazze'nin doğusundaki evlerinden kaçarak hastaneye sığınmak zorunda kalan Filistinlilerden onlarca ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Şifa Hastanesi, yerinden edilen binlerce Filistinliyi barındırıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alması, Gazze'deki sağlık sektörünü tasfiye etme ve çökertme politikasının bir parçası." dedi.

Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin doğu ve kuzey bölgelerinden evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiyi barındırdığına dikkati çeken Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alan bombardımanın avlu ve cerrahi binasında yoğunlaştığını, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nden günler süren kuşatma, saldırı ve işgalin ardından 24 Kasım'da bazı bölümlerini yıkarak ve geride çok sayıda ölü bırakarak çekilmişti.

Kaynak: AA
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