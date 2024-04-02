İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni yok etti

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Filistinli doktorlar Mervan Ebu Sada ve Faris Afane, İsrail ordusunun iki haftadır Gazze kentinde düzenlediği baskınları ve saldırıları sırasında Şifa Hastanesi'nin tüm bölümlerini yakarak ve bombalayarak yok ettiğini ve hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Şifa Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Mervan Ebu Sada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, iki hafta süren baskınının ardından dün şafak vaktinden itibaren Şifa Hastanesi'nden çekildiğini ve hastanenin tüm binalarında ve bölümlerinde geniş çapta yıkıma neden olduğunu belirtti.

Meydana gelen yıkımın, yaralılar ile hastaları kurtarmak için yeniden çalışmayı imkansız hale getirdiğini kaydeden Ebu Sada, "İsrail ordusu bubi tuzakları kurarak hastane binalarını havaya uçurdu, oksijen istasyonlarını ve elektrik jeneratörlerini yaktı, hastanenin tüm bölümlerini yaktı." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nin tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini vurgulayan Ebu Sada, uluslararası topluma Şifa Hastanesi'nde yaşananların araştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tedavi etmek için alternatifler bulunması çağrısında bulundu.

Hastane dev bir enkaza dönüştü

Şifa Hastanesi Ambulans ve Acil servis Müdürü Faris Afane de İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Şifa Hastanesi'ne vardıklarında "yerlerde dağılmış ve bir kısmı çürümüş" cesetler gördüklerini söyledi.

Afane, "Şifa Hastanesi tamamen yıkılmış, tüm hastane tesisleri yanmış durumda. Sanki yıkıcı bir deprem yaşamış dev bir enkazdan ibaret. İsrail'in gerçekleştirdiği büyük yıkım nedeniyle hastane tekrar çalışmaya uygun değil." dedi.

Yaşananları felaket olarak nitelendiren Afane, Filistin topraklarında soykırım yapıldığını ve hareket eden her şeyin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını dile getirdi.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.