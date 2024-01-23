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İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı

İsrail ordusu, son 24 saatte 10'u Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 17 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 689'a yükseldi.

İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı
23.01.2024 - 17:02,
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İsrail ordusu, son 24 saatte 10'u Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 17 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun açıklamasında 27 Ekim'de başlayan kara saldırıları kapsamındaki gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 10'u Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 17 İsrail askerinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısının 1232'si kara harekatında olmak üzere 2 bin 689'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralılardan 408'i ağır, 697'si orta ve 1584'si hafif yaralı durumda olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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