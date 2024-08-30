İsrail'in saldırılarından sonra Filistinliler yıkımın yaralarını sarmaya başladı

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İsrail ordusunun iki gün boyunca kuşattığı ve saldırdığı Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, askerlerin bölgede yol açtığı yıkımın yaralarını "hemen sarmaya" başlayarak "topraklarını asla terk etmeyeceklerini" yineledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına düzenlediği eş zamanlı ve şiddetli saldırılar kapsamında yaklaşık 48 saattir kuşattığı Tulkerim kentindeki Tulkerim ve Nur eş-Şems Mülteci Kampları'ndan gece saatlerinde çekildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Nur eş-Şems kampından çekildiği haberinin Filistinlilere ulaşmasının ardından iki gün boyunca "hayalet kasabaya" dönen kentin sokakları, arabalar ve insanlarla doldu.

Filistinliler, İsrail ordusuna ait iş makinelerinin kazıdığı ve toprak yol halini alan caddelerden evlerine dönmeye başladı.

Her yaştan Filistinli mülteci, Nur eş-Şems Mülteci kampının sokaklarına doluştu. Filistinliler, İsrail ordusunun 48 saat boyunca yoğun biçimde saldırı düzenlediği kamptaki evlerindeki hasarı inceledi.

Filistinliler, iş makineleriyle İsrail ordusunun tahrip ettiği caddeleri onarmaya başladı.

Evinin yatak odasının duvarını İsrail askerlerinin iş makinalarıyla yıktığı Filistinli Asım, AA muhabirine, çocuklarıyla birlikte evde olduklarını vurgulayarak tüm çevrenin tahrip edildiğini anlattı.

Asım, İsrail askerleri "ne kadar saldırırsa saldırsın evini asla terk etmeyeceğini" vurguladı.

Filistinli yaşlı kadın İbtisam Abdurrahman da yıkımı göstererek "hepsini güç, irade ve direnişle yeniden inşa edeceklerini" belirtti.

Hayatını kaybeden Filistinli direnişçilerin "yerine yenilerinin geleceğini" dile getiren Abdurrahman, "Bu yıkım bizim irademizi kıramaz. Maneviyatımız yüksek. Nerede olursak olalım başımız dik olacak." ifadesini kullandı.

Abdurrahman, iki gün boyunca kampta dolaştığını ve "askerlerden korkmadığını" vurgulayarak "İsrail askerlerinin Filistinlileri bulamayınca taşa saldırdığını" söyledi.

İsrail askerleri hava saldırısında öldürdüğü Filistinlinin evini patlattı

İsrail askerleri, İsrail'in hava saldırısıyla 4 Ağustos'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde öldürülen 9 Filistinliden birisi Abdulcabir Fahd Dahduki (21) ailesinin evini patlayıcı döşeyerek yıktı.

Ailenin evinden hala dumanların yükseldiği görüldü. Patlayıcıyla tahrip edilen hanenin yanında yaşayan Filistinliler, İsrail askerlerinin komşuları zorla evlerinden çıkararak bir eve kapattığını, bir odada yaklaşık 15 kişinin saatlerce beklemek zorunda kaldığını anlattı.

İsrail ordusunun hava saldırısıyla öldürdüğü Fahd Dahduki'nin annesi Umm Dahduki, askerlerin daha önceden de oğlu nedeniyle kendisini tehdit ettiğini vurgulayarak kampta baskın olduğunu duyduktan sonra evden ayrıldıklarını aktardı.

Umm Dahduki, İsrail askerlerinin evini patlatması sonucu "ailesi ve çocuklarının şimdi evsiz kaldığını" vurgulayarak, "Sökülen ağaç ve taşın hepsi yerine geri gelir. Baskınlarla oğlumu yakalamaya çalıştılar ama beceremediler onu hava saldırısıyla öldürdüler." diye konuştu.

Tulkerim ve Nur eş-Şems Mülteci Kampları'ndan gece saatlerinde geri çekilen İsrail askerleri, Cenin kentinde ise baskınlarını sürdürüyor. Baskın düzenlenen Cenin Mülteci Kampı'nda da elektrik tamamen kesilmiş durumda.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 17 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı ve 45 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordu sözcülüğü, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda girdikleri silahlı çatışmada 5 Filistinliyi öldürdüğünü açıklamış, saldırılarda yaşamını yitiren isimler arasında Nur Şems'teki Filistin silahlı direniş gruplarının liderlerinden "Ebu Şuca" lakaplı Muhammed Cabir'in de yer aldığı belirtilmişti.

Filistin sağlık kaynakları da Ebu Şuca'nın hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri doğrulamıştı.

İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 18 Nisan'da da baskın düzenlemiş ve kamptaki saldırılar 2 gün sürmüştü.

O zamanki İsrail baskınında öldüğü iddia edilen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir (Ebu Şuca lakaplı) saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.