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İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 3 sağlık çalışanını gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 3 sağlık çalışanını gözaltına aldı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda 3 sağlık çalışanını gözaltına aldığını duyurdu. İsrail güçleri, Tulkerim kenti, Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü baskında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü, birçoğunu yaraladı. İsrail güçlerinin gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı\'nda 3 sağlık çalışanını gözaltına aldı
17.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:22
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda 3 sağlık çalışanını gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda görevini yapan 3 sağlık görevlisini gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan başka bir açıklamada, İsrail güçlerinin Kızılaya ait ambulansı bombalaması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail güçleri, günün ilk saatlerinden bu yana Tulkerim kenti, Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü baskında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi öldürdü, birçoğunu yaraladı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin düzenlediği baskında çok sayıda eve zorla girerek arama yaptığını söyledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nı çevresinden ayırdığını, hastane ve sağlık merkezlerinin girişine askeri araçları konuşlandırdığını ve ambulansları aradığını aktardı.

İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını söyleyen tanıklar, askeri buldozerlerin sokaklara, dükkanlara ve araçlara zarar verdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 3 sağlık çalışanını gözaltına aldı - Son Dakika
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