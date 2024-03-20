İsrail ordusu, Gazze savaşı sonrası hukuki soruşturmalarla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, Gazze savaşı sonrası hukuki soruşturmalarla karşı karşıya kalabilir

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın sona ermesiyle birlikte hukuki soruşturmalarla karşılaşmayı beklediği bildirildi. Gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin Gazze'deki zarar ve yıkımı görmesiyle birlikte uluslararası hukuk savaşının başlayacağı ifade ediliyor. İsrail ordusunun gelecekte uluslararası meşruiyet kaybı yaşama endişesi de bulunuyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail ordusu ve devletine karşı davaların artması bekleniyor.

20.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yürütülen savaşın sona ermesiyle subay ve askerleri aleyhinde hukuki soruşturmalar tsunamisiyle karşılaşmayı beklediği ve buna karşı hazırlandığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan bir analizde, savaşın ardından Gazze'nin kapıları insan hakları örgütleri ve yabancı gazetecilere açıldığında, savaş suçları işledikleri gerekçesiyle İsrail ordusu ve askerleri hakkında tutuklama emirleri çıkartılmasında büyük bir sıçrama beklendiği kaydedildi.

Gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin Filistinlilerin başına gelen zarar ve yıkımın boyutlarına tanık olduklarında ordunun eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası hukuk savaşıyla mücadele için buna hazırlandığı ifade ediliyor.

Gazete, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Pentagon'a yazılı olarak ABD'den alınan silahların hukukun ihlal edildiği şekilde kullanılmadığını garanti eden bir belge imzaladığını vurguladı.

Galant'ın Pentagon'a sunduğu yazılı belgenin aslında bir güvenlik kurumunun, savaştan sonra hakkında soruşturmaların genişleyeceğine kesin gözüyle bakılan İsrail ordusu ve devletine karşı açılacak hukuki savaşta nasıl bir savunma yapılacağına dönük ilk işaretlerden biriydi.

Gazeteye göre ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze savaşının sonuçlarından duyduğu endişeler arasında yalnızca subay ve askerlerin yurtdışında bir tehlikeyle karşılaşmaları değil, asıl tehlike ordunun gelecekte, her türlü düşmana karşı kendini savunma hakkının batı ülkeleri tarafından kabul edilmeyecek olması ve uluslararası meşruiyet kaybına uğraması olacak.

İsrail'e yönelik uluslararası baskının gerçekte söz konusu savaştan önce, 2019'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail karşıtı bir inceleme başlatma kararı aldığında başladığını belirten gazete, ordudan ismini vermeyen bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada şimdi artık yalnızca Güney Afrika Cumhuriyeti değil daha birçok ülkenin İsrail ordusu ve devletine karşı Uluslararası Adalet Divanında davaların daha da artacağına işaret etti.

Gazete yaklaşmakta olan hukuk savaşına ilişkin, Askeri Savcılık Ofisi'nde uluslararası hukuk bölümü başkanı Roni Katsier ile yardımcılarının son aylarda savcılıkta en çok işi olanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Ayrıca yakında onlarca askeri avukatla birlikte bir Tuğgeneral rütbesi altında askeri savcılığın büyük ölçüde daha da genişleyeceği öngörüsünde bulundu.

Ancak gazete, asıl tsunaminin yabancı gazeteciler ve insan hakları örgütlerine Gazze'nin kapıları açıldığında olacağı uyarısında bulundu.

Savaş sırasında İsrail ordusunun on binlerce binaya zarar verdiğini, sınır bölgesine tel örgüler çekilmesi için binlerce dönümlük Filistin arazilerine el koyduğunu belirten gazete, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki sivil mevzilerin gerekçesiz yok edildiğine ilişkin delillere ulaşacak olursa, subaylar, askerler ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı emirleri verebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan gazeteye göre, Avrupa'da Filistinlilere destek veren örgütler, savaşa katılan İsrail subay ve askerlerinin yüzlercesini kara listeler olarak yayınlıyor. Sosyal medya hesaplarında da söz konusu askerlerin resimleri ve Filistinlilerden intikam alırken bizzat kendilerinin çektiği videolar yer alıyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze savaşı sonrası hukuki soruşturmalarla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 20:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze savaşı sonrası hukuki soruşturmalarla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement