İsrail ordusu, Gazze savaşı sonrası hukuki soruşturmalarla karşı karşıya kalabilir

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İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yürütülen savaşın sona ermesiyle subay ve askerleri aleyhinde hukuki soruşturmalar tsunamisiyle karşılaşmayı beklediği ve buna karşı hazırlandığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan bir analizde, savaşın ardından Gazze'nin kapıları insan hakları örgütleri ve yabancı gazetecilere açıldığında, savaş suçları işledikleri gerekçesiyle İsrail ordusu ve askerleri hakkında tutuklama emirleri çıkartılmasında büyük bir sıçrama beklendiği kaydedildi.

Gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin Filistinlilerin başına gelen zarar ve yıkımın boyutlarına tanık olduklarında ordunun eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası hukuk savaşıyla mücadele için buna hazırlandığı ifade ediliyor.

Gazete, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Pentagon'a yazılı olarak ABD'den alınan silahların hukukun ihlal edildiği şekilde kullanılmadığını garanti eden bir belge imzaladığını vurguladı.

Galant'ın Pentagon'a sunduğu yazılı belgenin aslında bir güvenlik kurumunun, savaştan sonra hakkında soruşturmaların genişleyeceğine kesin gözüyle bakılan İsrail ordusu ve devletine karşı açılacak hukuki savaşta nasıl bir savunma yapılacağına dönük ilk işaretlerden biriydi.

Gazeteye göre ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze savaşının sonuçlarından duyduğu endişeler arasında yalnızca subay ve askerlerin yurtdışında bir tehlikeyle karşılaşmaları değil, asıl tehlike ordunun gelecekte, her türlü düşmana karşı kendini savunma hakkının batı ülkeleri tarafından kabul edilmeyecek olması ve uluslararası meşruiyet kaybına uğraması olacak.

İsrail'e yönelik uluslararası baskının gerçekte söz konusu savaştan önce, 2019'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail karşıtı bir inceleme başlatma kararı aldığında başladığını belirten gazete, ordudan ismini vermeyen bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada şimdi artık yalnızca Güney Afrika Cumhuriyeti değil daha birçok ülkenin İsrail ordusu ve devletine karşı Uluslararası Adalet Divanında davaların daha da artacağına işaret etti.

Gazete yaklaşmakta olan hukuk savaşına ilişkin, Askeri Savcılık Ofisi'nde uluslararası hukuk bölümü başkanı Roni Katsier ile yardımcılarının son aylarda savcılıkta en çok işi olanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Ayrıca yakında onlarca askeri avukatla birlikte bir Tuğgeneral rütbesi altında askeri savcılığın büyük ölçüde daha da genişleyeceği öngörüsünde bulundu.

Ancak gazete, asıl tsunaminin yabancı gazeteciler ve insan hakları örgütlerine Gazze'nin kapıları açıldığında olacağı uyarısında bulundu.

Savaş sırasında İsrail ordusunun on binlerce binaya zarar verdiğini, sınır bölgesine tel örgüler çekilmesi için binlerce dönümlük Filistin arazilerine el koyduğunu belirten gazete, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki sivil mevzilerin gerekçesiz yok edildiğine ilişkin delillere ulaşacak olursa, subaylar, askerler ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı emirleri verebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan gazeteye göre, Avrupa'da Filistinlilere destek veren örgütler, savaşa katılan İsrail subay ve askerlerinin yüzlercesini kara listeler olarak yayınlıyor. Sosyal medya hesaplarında da söz konusu askerlerin resimleri ve Filistinlilerden intikam alırken bizzat kendilerinin çektiği videolar yer alıyor.