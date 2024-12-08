İsrail Ordusu, Yardım Kamyonunu Ateşe Verdi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine gitmekte olan insani yardım yüklü kamyonu Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde durdurarak ateşe verdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde bir yardım kamyonunu durdurduğunu aktardı.

Tanıklar, İsrail askerlerinin özel bir şirkete ait olduğu belirtilen insani yardım yüklü kamyonu ateşe verdiğini belirtti.

İsrail askerlerinin kamyon sürücüsünü araçtan inmeye zorladığı ve yardım yüklü kamyonu bilinmeyen bir yere götürerek ateşe verdiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 708 Filistinli öldü, 106 bin 50 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.