İsrail ordusuna ait yanmış askeri araç, UNRWA'ya ait bir okula bırakıldı

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İsrail ordusuna ait yanmış bir askeri araç, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula bırakıldı.

Filistinli bir aktivistin, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta UNRWA'ya ait okuldaki yanmış askeri aracı çektiği video sosyal medyada tepki topladı.

Refah'ın batısındaki Suudi Mahallesi'nde bulunan Riyad okulunda çekildiği belirtilen görüntülerde, İsrail ordusunun bölgedeki çatışmalarının etkisi görüldü.

Filistinli gruplar, yaptıkları açıklamalarda, Suudi Mahallesi dahil olmak üzere Refah'ın batı bölgelerinde İsrail ordusuna ait askeri araçları hedef aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.