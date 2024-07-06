İsrail ordusuna ait yanmış askeri araç, UNRWA'ya ait bir okula bırakıldı - Son Dakika
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İsrail ordusuna ait yanmış askeri araç, UNRWA'ya ait bir okula bırakıldı

Gazze Şeridi'nde Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait bir okula İsrail ordusuna ait yanmış bir askeri araç bırakıldı. Bir Filistinli aktivistin çektiği video sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde İsrail ordusunun bölgedeki çatışmaların etkisi görülüyor. Filistinli gruplar, Refah'ın batı bölgelerinde İsrail ordusuna ait askeri araçları hedef aldıklarını açıklamıştı.

06.07.2024 00:07
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İsrail ordusuna ait yanmış bir askeri araç, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula bırakıldı.

Filistinli bir aktivistin, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta UNRWA'ya ait okuldaki yanmış askeri aracı çektiği video sosyal medyada tepki topladı.

Refah'ın batısındaki Suudi Mahallesi'nde bulunan Riyad okulunda çekildiği belirtilen görüntülerde, İsrail ordusunun bölgedeki çatışmalarının etkisi görüldü.

Filistinli gruplar, yaptıkları açıklamalarda, Suudi Mahallesi dahil olmak üzere Refah'ın batı bölgelerinde İsrail ordusuna ait askeri araçları hedef aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusuna ait yanmış askeri araç, UNRWA'ya ait bir okula bırakıldı - Son Dakika

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