İsrail Ordusuna Deyr el-Belah Talimatı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında İsrailli esirlerin zarar görmemesi için çaba göstermesi gerektiğini ancak bunun olabileceğini söyledi.

Strook, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun daha önce işgal etmediği Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan bazı bölgelere kara saldırısı başlatacağını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deyr el-Belah da dahil olmak üzere İsrail ordusunun daha önce işgal etmediği bölgelere de saldırı düzenlemesi gerektiğini savunan Strook, İsrailli esirlerin olabileceği gerekçesiyle Gazze'de saldırı düzenlenmeyen bir bölge bırakılmaması gerektiğini aksi halde "zafer kazanmanın imkansız" olduğunu ileri sürdü.

Strook, söz konusu bölgelere düzenlenen saldırılarda İsrailli esirlerin zarar görmemesi için İsrail ordusunun çaba göstermesi gerektiğini ancak bunun olabileceğini ifade etti.

Esir yakınları yaptıkları yazılı açıklamayla Strook'a tepki göstererek, aşırı sağcı Bakan'ın "İsrailli esirlerin kaderleriyle kumar oynadığını" kaydetti.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bazı bölgelere ilk kez kara saldırısı başlatacağını duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, söz konusu bölgelere yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi.