İsrail ordusundaki sağlıkçının iddialarıyla ilgili yeni video ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusundaki sağlıkçının iddialarıyla ilgili yeni video ortaya çıktı

The New York Times (NYT) gazetesi, İsrail ordusundaki bir sağlıkçının, 7 Ekim 2023'teki saldırıda ölen iki genç kızın cinsel saldırıya uğradığı iddialarının asılsız olduğunu gösteren yeni bir videonun ortaya çıktığını bildirdi. Gazete, Hamas'ın askeri kanadı İzedddin el-Kassam Tugayları üyelerinin cinsel saldırı iddialarına ilişkin yeni bir videoya ulaştığını belirtti. Videoda, iddiaların aksine tamamen giyinik üç kadın cesedinde herhangi bir cinsel şiddet izine rastlanmadığı belirtildi.

26.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The New York Times (NYT) gazetesi, İsrail ordusundaki bir sağlıkçının, "7 Ekim 2023'teki saldırıda ölen iki genç kızın cinsel saldırıya uğradığı" iddialarının asılsız olduğunu gösteren yeni bir videonun ortaya çıktığını bildirdi.

NYT, Hamas'ın askeri kanadı İzedddin el-Kassam Tugayları üyelerinin 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri yerleşim biriminde cinsel saldırıda bulunduğu iddialarına ilişkin yeni bir videoya ulaştığını belirtti.

Videoda, iddiaların aksine tamamen giyinik üç kadın cesedinde herhangi bir cinsel şiddet izine rastlanmadığını belirten NYT, bu cesetlerin ikisinin koridorda, üçüncü kadının da yakınlarındaki ayrı bir odada bulunduğunu ileri sürdü.

NYT, Be'eri'de ikamet eden Nili Bar Sinai'nin videodaki kadınların kimliğini tespit edebildiğini ve "cinsel saldırı iddialarının yalan çıkmasından dolayı memnuniyetini dile getirdiğini" aktardı.

Cinsel saldırı iddialarını ortaya atan sağlıkçıya ulaşan NYT, bu kişinin iddialarının arkasında durup durmadığına ilişkin soruya yanıt vermediğini aktardı.

NYT, İsrail ordusundan bir sözcünün, "sağlıkçının iddialarının arkasında olduğunu ancak olayın yaşandığı mekanı yanlış hatırladığını açıkladığını" ifade etti.

New York Times, 28 Aralık 2023'te, Hamas'ın "7 Ekim'deki saldırısında sistematik cinsel şiddet uyguladığının" iddia edildiği ve İsrailli sağlıkçının açıklamalarının bulunduğu makaleyi yayımlamıştı.

Kaynak: AA

The New York Times, New York, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusundaki sağlıkçının iddialarıyla ilgili yeni video ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı
    14:46 Aydın'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı

    31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 886 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.

  • Şanlıurfa'da 1365 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
    14:45 Şanlıurfa'da 1365 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1365 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkücü Harekete Cumhur İttifakı'na Destek Çağrısı Yaptı
    14:45 MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkücü Harekete Cumhur İttifakı'na Destek Çağrısı Yaptı

    MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ederek, 'Ülkücü ve Milliyetçi Hareketin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır' dedi. Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında mitingler ve toplantılar düzenleyerek Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

  • Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
    14:43 Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

  • Bozbey, Bursa'da 5 yılda sorunların katlandı
    14:42 Bozbey, Bursa'da 5 yılda sorunların katlandı

    CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 5 yılda sorunların katlanarak büyüdüğünü söyledi. Ayrıca, projelerinin kitaba bastırılmamasının eleştirildiğini kaydeden Bozbey, 'Eğer kitap yaptırsaydık, binlerce ağacın kesilmesine sebep olacaktık' dedi.

  • Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören Nijerya uyruklu öğrenci hayatını kaybetti
    14:40 Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören Nijerya uyruklu öğrenci hayatını kaybetti

    Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi'nin rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine üniversite, ailesinin maddi durumunu gözeterek cenazenin Elazığ'da defnedilmesini sağladı. Kurmi için Fırat Üniversitesi Akademi Camisinde cenaze töreni düzenlendi ve ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

  • NEVÜ Öğrencileri Orman Haftası'nda Fidan Dikti
    14:39 NEVÜ Öğrencileri Orman Haftası'nda Fidan Dikti

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, Damla ve İyiliğin Geleceği Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında fidan dikti. Programda, çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğrenciler, çevre bilincinin oluşturulması ve orman sevgisinin artırılması amacıyla fidanları toprakla buluşturdu. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Çatak, akademisyenler ve öğrenciler etkinliğe katıldı.


13:31 Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan’da idari izinli olacak Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak
13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 14:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusundaki sağlıkçının iddialarıyla ilgili yeni video ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement