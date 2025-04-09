İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarda 4 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı.

09.04.2025 05:16
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve orta kesimine düzenlediği baskın ve yıkım operasyonları sırasında 4 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin El-Hedef Mahallesi'ne konuşlanıp çok sayıda eve baskın düzenleyerek vatandaşlara ayrım gözetmeksizin ateş açtığı belirtildi.

Haberde, ordunun, haftalardır saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi de havaya uçurduğu kaydedildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Ramallah kenti yakınlarındaki Şukba köyünde bir eve baskın düzenleyerek çatısına keskin nişancılar yerleştirdiği, sivillere gerçek mermi ve ses bombaları atarak 2 genci yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Şukba köyünde çıkan çatışmada göğsü ve sırtından gerçek mermilerle yaralanan 2 gencin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kızılayın açıklamasında ayrıca Cenin kentinin El-Hedef Mahallesi'nde bir Filistinlinin İsrail ordusunun kurşunlarıyla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan, AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine doğu girişinden girerek çok sayıda mahalleye baskın düzenledi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrine aynı gün dördüncü kez baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin doğusunda girdiği bir evin sahiplerini zorla dışarı çıkardı.

Nablus'a düzenlenen baskınlarda bir kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı ve bombalı saldırı sonucu 2 evde yangın çıktı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise Filistin'in Sesi Radyosu, İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Ras el-Cura'da Filistinlilere ait bir eve düzenlediği baskının ardından evi havaya uçurduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlangıcından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Zeyd el-Cüneydi'yi yanlarında getirip evine baskın düzenlediğini ve evi patlayıcıyla havaya uçurduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika

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