İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar

23.07.2025 16:15
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İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda gözaltı oldu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kesimlerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus ve Faria Mülteci Kampı ile kuzeydeki Tulkerim ve Salfit; güneydeki El Halil illerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri Nablus kentinin farklı mahallelerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi, en az 3 kişiyi gözaltına alındı.

Filistinli bir genç yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde baskın sırasında İsrail güçleriyle çıkan olayda 26 yaşındaki bir Filistinlinin ayağından vurulduğu kaydedildi.

Filistinli gencin tedavi için hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kent ve kasabalarda, özellikle de El Halil kentinde çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamaya göre, İsrail güçleri Nablus kentindeki çok sayıda mahalleye baskın düzenledi.

Baskın sırasında bir Filistinli ayağına isabet eden kurşun sonucu; ikisi de darbedilerek toplam 3 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusunun Nablus'un batısındaki Maacin Mahallesine takviye birlikler gönderdi.

İsrail askerleri ev ve iş yerlerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın güneyinde Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine de baskın düzenledi.

İsrail ordusu Faria Mülteci Kampından geri çekildi

Ayrıca İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bulunan Faria Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği ve birkaç süren baskının ardından bölgeden çekildi.

Ayrıca Tubas kentinin güneyindeki Faria Mülteci Kampına buldozerlerle birlikte giren İsrail güçleri bölgedeki ev ve iş yerlerini baskın düzenlemişti.

Kampı kontrol altına alan İsrail ordusu, sokağa çıkma yasağı uygulamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1002 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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