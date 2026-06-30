İsrail Ordusundan Futbol Sahasına Saldırı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 60 yıl önce inşa edilen futbol sahasını yıktığı bildirildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Battir beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun baskın yaptığı beldedeki Battir Lisesi'ni kuşatmaya aldığı aktarılan açıklamada, daha sonra liseye ait 60 yıllık futbol sahasını çevreleyen duvar ve tel örgüleri yıktığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin iş makineleriyle spor sahasını da kullanamaz hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Battir Lisesi'ne ait 60 yıllık saha, beldenin de önemli spor tesislerinden biriydi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in sahayla birlikte Battir Lisesi bünyesindeki spor tesislerinden birini de yıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yerinden edildi.