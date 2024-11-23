İsrail Ordusundan Hıyem Beldesine Patlamalar

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki stratejik öneme sahip Hıyem beldesinde çok sayıda ev ve binayı patlattı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, Hıyem'de "çok şiddetli patlamalar gerçekleştirdiğini, bu durumun kasabadaki evlerin ve binaların patlayıcılarla yıkılmasından kaynaklandığını" bildirdi.

Ajans, patlamaların sesinin çevre kasabalardan da duyulduğunu ve etkisinin hissedildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Hıyem kasabasına yoğun hava ve topçu bombardımanı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.