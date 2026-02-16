İsrail Ordusundan Refah'ta 9 Filistinliye Saldırı - Son Dakika
İsrail Ordusundan Refah'ta 9 Filistinliye Saldırı

16.02.2026 15:00
İsrail ordusu, Refah'ta tünellerde mahsur kalan 9 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde tünellerde mahsur kalan 9 Filistinliyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in güvenli geçişine izin vermediği Refah'ta mahsur kalan Filistinlilere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, geçen hafta bölgedeki tünellerden çıktığı iddia edilen birkaç Filistinli ile çatışmaya girildiği öne sürülerek, 3 Filistinlinin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünün doğrulandığı ifade edildi.

Hafta boyunca Refah'ta İsrail ordusunun tünellere saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, dün tünellerde yapılan aramalar sırasında 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca bölgede saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'tın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmiş, ancak bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'a güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Ateşkesin başından bu yana geçen sürede İsrail ordusu, Refah'ta gıda ve sudan mahrum şekilde mahsur kalan Filistinlilere geçiş hakkı vermemiş ve saldırılar düzenlemeyi sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarında bölgedeki 40'tan fazla Filistinli öldürülmüş veya alıkonulmuştu.

Uzmanlar, İsrail'in "savaş dışı" kalmış bu kişileri hedef almasının savaş suçu olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Refah

16:10
