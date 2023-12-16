İsrail ordusunun esirleri öldürmesine tepki

İsrail ordusunun, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesi nedeniyle birçok İsrailli sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Costa Black isimli bir X sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun esirleri öldürmesine atıfla yaşananların "hayal edilemeyecek bir trajedi olduğunu ve nefes almanın zorlaştığını" belirtti.

İsrail'e tepkisini, "Kaçırılanların derhal serbest bırakılması konusunda anlaşma olmadığı her an onları ölüme terk ediyoruz." diye veren kullanıcı, ateşkes sırasında rehinelerin canlı olarak İsrail'e getirildiklerini söyledi.

Esir takasının gerçekleşmemesini eleştiren kullanıcı, "Siyasi kanal terk edildiği için cenazeleri getiriyoruz. Rehinelerin hemen serbest bırakılması için anlaşın!" ifadelerini kullandı.

İsraillilerden ateşkes çağrısı

Nir isimli bir başka kullanıcı da İsrail hükümetinin en önemli misyonunun Hamas'ın peşine düşmek olduğuna ve söz verdiği gibi rehineleri geri getirmediğine dikkati çekti.

Bu durumu "çok üzücü" olarak niteleyen kullanıcı, her gün cesetlerle karşılaştıklarını belirterek, "İsrail ordusu iki haftadır Gazze'ye saldırıyor ve ölenlerin yanı sıra sıfır rehine geri getirildi." tepkisini verdi.

Ateşkes çağrısı yapan kullanıcı, "Hatırlayın, ABD, Katar ve Mısır'ı dinlediklerinde, rehinelerimizi canlı aldık. Ateşkes sırasında!" diye yazdı.

Noni isimli bir başka kullanıcı ise İsrail'in "yanlışlıkla" öldürdüğü bir İsrailli esirin fotoğrafını alıntılayarak, "Açık olmayan ne? (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Onları canlı olarak geri getireceğine söz vermedi." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etmişti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurmuştu.

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric ise dün yaptığı açıklamada, esirler konusunda Hamas'a baskı yapmanın işe yaramayacağını, bunun yeni bir esir takası anlaşmasının önünü kesebileceğini savunmuştu.

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin, Mossad şefinin yeni esir takası anlaşmasını müzakere için Katar'ı ziyaret talebini reddettiği iddiaları üzerine "şok içinde" olduklarını açıklamıştı.