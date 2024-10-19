İsrail ordusunun, Gazze'de yaralı bir çocuğu hedef aldığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusu tarafından hedef alınan bir çocuğun sokak ortasında yardım çığlığı atarken ikinci bir saldırıya daha uğradığı anlar görüntülendi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Gazze'nin kuzeyinde İsrail saldırısında yaralanan bir çocuğun düştüğü yerden kalkamadığı ve çevresindekilere ona yardım etmeleri için çağrıda bulunduğu görülüyor.

Çevredeki Filistinliler çocuğa yardım etmek isterken İsrail uçakları ikinci bir saldırı daha düzenliyor. Çocuk ikinci saldırıda yere yığılıyor.

Videoda bir kadının "Bu yaralı çocuğu neden vurdular. Yerde ölü ve yaralılar var. Hasbunallah ve nime'l-vekil" dediği duyuluyor.

Saldırının ardından çevredekiler buldukları kumaş parçasıyla yerde yatan çocuğun üzerini örtüyor. Videoda konuşan bir erkeğin ise "şehit oldu" dediği işitiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.