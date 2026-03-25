İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Deyr el-Belah'ın güneyindeki Es-Sit Amira Kampı'nı bombaladı.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre en az 8 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 8 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.