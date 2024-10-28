İsrail Parlamentosunda Lapid-Ben-Gvir Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Parlamentosunda Lapid-Ben-Gvir Tartışması

Geniş Video İzle

Lapid, Netanyahu yönetimini sert bir dille eleştirirken Ben-Gvir ile tartışma yaşandı.

28.10.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail parlamentosunda gerginlik: Lapid ile Ben-Gvir arasında tartışma

İsrail muhalefet lideri Lapid:

"Sayın Netanyahu, İsrail Devleti'ni sizden daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadı"

TEL AVİV - İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, parlamentoda konuşma yaptığı sırada aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile arasında tartışma çıktı.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yeni yasama döneminin açılışı sırasında parlamentoda milletvekillerine hitap etti. Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, İsrail'i Binyamin Netanyahu'dan daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadığını vurguladı. Netanyahu hükümetinin başarılarıyla övünmek istiyorsa, başarısızlıklarının da sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini aktaran Lapid, "Nasrallah'ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Carmel Gat'ın ölümünden de pay çıkarın. Sinwar'ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Nir Oz'da öldürülenlerden de pay çıkarın. Haniye'nin öldürülmesinden pay çıkarmak istiyorsanız, Nova'nın sorumluluğunu üstlenin. Bizi tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi, bizi bu felaketten kurtaracak doğru kişi olduğunu iddia edemez. Sayın Netanyahu, İsrail Devleti'ni sizden daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadı. Bu hükümet, Aralık 2022'nin sonundan bu yana iki yıldır görevde. Bu hükümetin sayabileceği tek bir olumlu değişiklik var mı? İsrail vatandaşları için yaptığınız tek bir iyi şey var mı?" dedi.

Netanyahu hükümetine yüklenmeye devam eden Lapid, "İsrail'e hiç daha fazla füze isabet etti mi? İsrail'de hiç daha fazla sivil ve asker öldü mü? Vatandaşlar uzun bir süre için evlerinden tahliye edildi mi? En kötü kabuslarınızda bile yüzlerce İsrail vatandaşının terk edileceğini ve tünellerde öleceğini hiç düşündünüz mü?" dedi.

"Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu"

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ekonomiyi mahvettiğini savunan Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i de "terör saldırılarını önlemek yerine olay yerlerinde keyif çatmakla" eleştirdi. Ben-Gvir'in parlamentoda da terörizmi desteklemekten hüküm giymiş tek kişi olduğunu belirten Lapid, "İstatistikler yalan söylemiyor. Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu. Sözde yüz, eylemde sıfır" dedi.

Lapid'in sözlerinin ardından Ben-Gvir'in Lapid'e bağırması ile ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

İsrail Parlamentosunda Lapid-Ben-Gvir Tartışması
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Yair Lapid, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Parlamentosunda Lapid-Ben-Gvir Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 04:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Parlamentosunda Lapid-Ben-Gvir Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.