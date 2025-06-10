İsrail, Patriot Sistemlerini Ukrayna'ya Aktardı

İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ABD'nin İsrail'e 1990'lı yılların başında verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edildiğini teyit etti.

Brodsky, iletişim uzmanı Marichka Dovbenko'nun YouTube kanalında yayımlanan programında, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1990'lı yılların başında Birinci Körfez Savaşı esnasında İsrail'in ABD'den aldığı Patriot hava savunma sistemlerine değinen Brodsky, "Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Bunlar 1990'ların başında İsrail'de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna'ya devretmeyi kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Brodsky, İsrail'in Ukrayna'ya askeri olarak yardım etmediği iddialarına karşı Patriot sistemlerinin bu ülkeye transfer edildiğini belirterek "İsrail, askeri anlamda da yardımda bulundu." dedi.

İsrail basını, ocakta İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktarmıştı.

Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtilmişti.

İsrail'in, Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edilmişti.

Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedilmişti.