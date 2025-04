İsrail Polisi Ampute Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail polisi, arazisi Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedilerek silahla yaralanan ve bacağı ampute edilen Filistinliyi hastanede gözaltına aldı.

The Times of Israel'in haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Nisan'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinliyi bacağından silahla yaraladı.

Görgü tanıklarına göre, 2025 Oscar ödüllü "No Other Land" belgeseline konu olan Mesafer Yatta bölgesinde meydana gelen olayda, evinin etrafındaki arazisine çit örerek topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından vurulan Said el-Amor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsrail ambulansı tarafından Birussebi (Beerşeva) kentindeki bir hastaneye kaldırılan ve burada bacağı ampute edilen Amor, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Amor'un 15 yaşındaki oğlu İlyas'ın da olay yerinde İsrail askerlerince gözaltına alındığı ve henüz serbest bırakılmadığı aktarıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilere ise herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi.

Haberde, saldırıyı gerçekleştirenin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan bir Yahudi yerleşimindeki karakolun güvenlik koordinatörü olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.