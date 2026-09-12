İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli genci ağır yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci ateş ederek yaraladı.

Filistin'in Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, Kudüs'ün Silvan beldesine bağlı Ra's Amud Mahallesi'nde meydana geldi.

Açıklamada, Filistinli gencin İsrail polisi tarafından vurulduğu ve ağır yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistinli makamlar tarafından özellikle eylül ve ekim aylarında Yahudi bayramları döneminde Filistinlilere ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerde artış yaşanacağı uyarısı yapılıyor.