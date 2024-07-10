İsrail Polisi, Esir Takası ve Erken Seçim Talebiyle Eylem Yapan 9 Göstericiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Polisi, Esir Takası ve Erken Seçim Talebiyle Eylem Yapan 9 Göstericiyi Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile esir takası anlaşması imzalanmasını ve erken seçime gidilmesini talep eden 9 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericiler, Tel Aviv yakınlarındaki bir caddeyi trafiğe kapatarak eylem yapmış ve araç yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde trafikte aksamalara neden olmuştu. İsrail polisi, göstericilerin kamu düzenini ihlal ettiği gerekçesiyle müdahalede bulunmuş ve 9 şüpheliyi gözaltına almıştır.

10.07.2024 13:33
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İsrail polisi, esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle başkent Tel Aviv yakınlarında bir caddeyi trafiğe kapatarak eylem yapan 9 göstericiyi gözaltına aldı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile esir takası anlaşması imzalanmasını ve erken seçime gidilmesini talep eden göstericiler, Tel Aviv yakınlarındaki "4 numaralı" kara yolunu trafiğe kapattı.

Göstericiler, "yıkım hükümeti artık yeter" yazılı büyük bir pankart açtı.

Tel Aviv'de araç yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde düzenlenen eylem, trafikte aksamalara neden oldu.

İsrail bayrağı taşıyan göstericiler lastikleri ateşe verirken, olay yerine gelen İsrail polisi kısa süre sonra caddeyi boşalttı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bazı göstericilerin "kamu düzenini ihlal ettiği, lastik yakıp yol kapatarak trafiği aksattığı" gerekçesiyle "4 numaralı" kara yolundaki gösterilere müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Polis, olayla ilgili olarak 9 şüpheliyi soruşturma için gözaltına aldı ve yol yeniden trafiğe açıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Polisi, Esir Takası ve Erken Seçim Talebiyle Eylem Yapan 9 Göstericiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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