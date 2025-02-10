İsrail Polisi Kitapçıları Bastı

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıyı basarak kitaplara el koydu, Filistinli 2 kitapçıyı da gözaltına aldı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün önde gelen ve oldukça bilinen 2 kitapçısına dün baskın düzenledi.

Baskında bazı kitaplara el koyan İsrail polisi, söz konusu dükkanların sahibi Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı da gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Filistin tarihi ve Kudüs'e dair eserlerin satıldığı söz konusu dükkanlardaki kitapların "tahrik edici olduğu" iddia edildi.

Çocuk boyama kitabına dahi el koydular

Gözaltına aldığı kitapçıları "kamu düzenini bozmakla" suçlayan İsrail polisi, amca-yeğen kitapçıları gözaltı merkezine götürdü.

Polisin açıklamasında, dükkanda el konulan kitaplar arasında "Nehirden Denize" isimli çocuk boyama kitabının da bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme gözaltı sürelerini 1 gün daha uzattı

İsrail polisince gözaltına alınan Ahmed Muna ve Mahmud Muna, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, amca-yeğenin gözaltı süresini bir gün daha uzattı. Polis tarafından gözaltına alınan kitapçıların, yarın bir kez daha mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan bir grup aktivist, mahkeme yakınında Filistinli 2 kitapçının gözaltına alınmasını protesto etti.

Gözaltılara tepki gösteren aktivistler, "Ödlekler kitaplara el koydu", "Filistin kitapları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklama yapan Ahmed Muna ve Mahmud Muna'nın avukatı Nasır Udeh, İsrail polisinin mahkemede müvekkillerinin gözaltı süresinin 8 gün uzatılması talebinde bulunduğunu bunun da kendilerini şoke ettiğini belirtti.

Mahkemenin gözaltı süresini 1 gün uzattığını kaydeden Udeh, "İsrail polisi, yasal bir sabıkaya imza atarak, Kudüs'te fikir özgürlüğüne, Filistin ile ilgili olan her şeye savaş açmış durumda. Geçmişte de çeteler ve farklı yönetimler kitapları yakarak, el koyarak bu toprakların asıl sakinlerinin fikirlerine egemen olmaya, onları kontrol altına almaya çalışmışlardır." ifadelerini kullandı.

Küçük kızı büyük korku yaşadı

Mahmud Muna'nın eşi May Muna ise baskın sırasında 11 yaşındaki kızları Leyla'nın da kitapçıda olduğunu, her şeyi gördüğünü ve olanlardan dolayı sarsıldığını anlattı.

Kızının baskın sırasında babasıyla birlikte kendisinin de gözaltına alınacağı endişesi yaşadığını aktaran May, "Leyla ile dün akşam konuştuk ve her şeyin iyi olacağını söyledik ama Leyla olanlara şaşırmış durumda. 'Kitapları neden aldılar, ne istediler? Ondan (babası Mahmud) ne istiyorlar?' gibi sorular soruyor." dedi.