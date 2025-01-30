İsrail Polisi Kudüs'te Baskın Düzenledi

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İsrail polisi, Hamas'la esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin yakınlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evlerine baskın düzenledi.

Filistinliler, takas anlaşmasının üçüncü turu kapsamında yakınlarının serbest bırakılmasını beklerken İsrail güçleri, akşam saatlerinden bu yana bazı ailelerin Doğu Kudüs'teki evlerine baskın gerçekleştirdi ve yakınlarını "herhangi kutlama yapılmaması hatta evlerde toplanılmaması" konusunda uyardı.

İsrail polisi, ayrıca serbest bırakılması beklenen bazı Filistinlilerin ailelerini de Kudüs'teki Meskubiyye Polis Merkezi'ne çağırdı.

"Kutlama için gelenleri kabul edemeyeceğimiz için özür dileriz"

Merkeze çağrılan Filistinliler, İsrail güçlerinin, "yakın aile dışından ziyaretçi veya kutlamak için gelen misafir kabul etmenin yasak olduğunu bildirdiğini ve eve baskın düzenlemekle tehdit ettiğini" aktardı.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen Filistinli aile, kutlama için gelenleri kabul edemeyeceklerinden dolayı özür diledi.

Takasın üçüncü turuna ilişkin yayımlanan listeye göre, Kudüs'ün farklı mahallelerinden 19 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Filistinli esirlerin özgürlüğünü kutlayanlar aleyhindeki gözaltılar

İsrail polisi, esir takasının bir önceki turu sırasında da Filistinlilerin serbest bırakılmasından önce Kudüs'teki evlerine baskın düzenlemiş ve yakınlarını herhangi bir sevinç gösterisi düzenlememeleri konusunda uyarmıştı.

İsrail polisi ayrıca Filistinli gazetecilerin serbest bırakılanların evlerine ulaşmasını engellemiş; bazılarını soruşturma için çağırmıştı.

İsrail polisi ayrıca geçen hafta esir takası kutlamalarını engellemek için Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab Mahallesi'ne 29 Ocak'ta düzenlediği baskında 12 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Esir takası anlaşmasının üçüncü turu

Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından bugün serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımlamıştı.

Açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk; 32'si müebbet ve 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarılmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli 3 İsrailli esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Sabah İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.