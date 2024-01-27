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İsrail polisi savaş karşıtı Yahudi aktivistlere müdahale ederek "soykırımı saklayamazsınız" pankartlarına el koydu - Son Dakika
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İsrail polisi savaş karşıtı Yahudi aktivistlere müdahale ederek "soykırımı saklayamazsınız" pankartlarına el koydu

TEL İsrail polisi Tel Aviv'de savaş karşıtı gösteri düzenleyen gruba müdahale ederek "soykırımı durdurun" pankartlarına el koydu ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi savaş karşıtı Yahudi aktivistlere müdahale ederek "soykırımı saklayamazsınız" pankartlarına el koydu
27.01.2024 - 23:52,
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TEL İsrail polisi Tel Aviv'de savaş karşıtı gösteri düzenleyen gruba müdahale ederek "soykırımı durdurun" pankartlarına el koydu ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 250 kişilik bir grup İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Yahudi aktivistlerden oluşan göstericiler ellerinde "(Gazze'de) Soykırımı saklayamazsınız", "Filistinlilerin hayatı değerlidir" ve "Elimizde kan var" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail polisi göstericilere müdahale ederek ellerindeki pankartlara zorla el koydu.

Göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken, polis bir göstericiyi gözaltına aldı.

Bunun üzerine göstericiler gözaltına alınan kişinin bindirildiği polis arabasının önüne oturarak aracın hareket etmesine izin vermedi.

Daha sonra polis araçtaki kişiyi çıkararak yakınlardaki başka bir polis aracına bindirip gözaltına almak istedi.

Bunu engellemek isteyen savaş karşıtı göstericilerden üç kişiyi daha polis yere yatırarak kelepçeledikten sonra gözaltına aldı.

Polis gözaltına aldığı 4 kişiyi göstericilerin "utanın" şeklindeki sloganları arasında araçla götürdü.

İsrail içerisinde savaş karşıtı gösteri düzenleyen İsraillilerin sayısı birkaç yüzü geçmiyor. Bunların gösterilerine polis müdahale ederek, protestocuları darbediyor.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Saroj Elam, savaşa karşı olduklarını ve Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılmalarını istediklerini söyledi.

Savaşın hiçbir şeyin çözümü olmadığını dile getiren Elam, "Gazze'deki çocukların da İsrail'deki çocukların da özgürlüğe ve can güvenliğine ihtiyacı var." dedi.

Polisin zorla el koyduğu dövizlerden birinde "(Gazze'deki) Soykırımı saklayamazsınız" yazdığını belirten Elam, bu ifadenin İsrail'in resmi duruşuna aykırı olduğunu ve muhtemelen polisin bu nedenle bu pankarta el koyduğunu söyledi.

Elam, İsrail'deki savaş karşıtı göstericilerin görüşlerinin toplumun genelini yansıtmadığını ve küçük bir azınlığı temsil ettiğini vurguladı.

Göstericilerden Dani Daniela da İsrail'e "çok zarar verdiğini" söylediği Filistin topraklarındaki işgali protesto ettiklerini bildirdi.

Daniela, "Bu gösteriye katılanlardan çoğumuz Gazze'de yaşananlara karşı çıkıyor. Gazze'de çok insan öldürüldü. Bunun iki tarafı var. Ölen İsrailli askerlerin de yasını da tutuyorum ama tabi Gazze'de ölen ve eziyet çeken halk konusunda da çok hassasım. Yahudilikte başkalarının çektiği eziyeti görmezden gelemezsiniz. Maalesef İsraillilerin çoğu bunu umursamıyor." İfadelerini kullandı.

İsrail polisinin göstericilerin ellerindeki pankartlara el koymasına da değinen Daniela, polisin üzerinde "katliam" yazan her pankarta el koyma emri aldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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