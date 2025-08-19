İsrail, Ramallah'ta Filistinli Evleri Yıktı - Son Dakika
İsrail, Ramallah'ta Filistinli Evleri Yıktı

19.08.2025 13:55
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli evleri yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait bir ev ile kafeyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

El-Beyder Bedevi ve İnsan Hakları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Ramallah'ın batısındaki Beyt Sira beldesinde söz konusu yıkımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yıkılan binanın aynı aileye ait 2 daire ile bir kafeden oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, altyapı ve temel hizmetlere de olumsuz etkilere yol açan yıkım nedeniyle bazı ailelerin mülklerini ve temel ihtiyaçlarını kaybettiği ve zor koşullarda yaşamaya mecbur bıraktığı kaydedildi.

Yıkımların ardından kaygı ve psikolojik stres vakalarının da tespit edildiğine değinilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara yönelik bu tür uygulamaların günlük ihlallerin bir parçası olduğu, sürekli izlendiği ve belgelendiği vurgulandı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, ramallah, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

13:18
12:41
