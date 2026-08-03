İsrail Ramallah'ta Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki bir ev ile at çiftliğini yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı askeri birlik sabah saatlerinde Ramallah'ın Kefr Malik beldesine bağlı Cebel Asur bölgesine baskın düzenledi.

Haberde açıklamalarına yer verilen Filistinli aktivist Cihad Kak, İsrail askerlerinin, Filistinli Hayri Bairat'a ait 140 metrekarelik inşaat halindeki ev ile 460 metrekarelik at çiftliğini, "C bölgesi"nde ???????bulunduğunu ileri sürerek yıktığını????? belirtti.

Kak, İsrail askerlerinin yıkım öncesinde Bairat'tan atları çiftlikten çıkarmasını istediğini ancak diğer tüm eşya ve malzemeleri içeride bırakmaya zorladığını aktardı.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını artırmak için kullandığını belirtiyor. Yetkililer, bu bölgede Filistinlilerin inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinleri almasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

Batı Şeria, 1995'te imzalanan 2. Oslo Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgesi Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgesinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.