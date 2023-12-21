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İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bombalayarak 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bombalayarak 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalayarak 2 Filistinliyi öldürdü. Bombardımanda çok sayıda kişi yaralandı. Refah Sınır Kapısı, Gazze'ye yardımların ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı önemli bir sınır kapısıdır.

İsrail, Refah Sınır Kapısı\'nı bombalayarak 2 Filistinliyi öldürdü
21.12.2023 - 13:44,  Güncelleme: 13:46
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İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın çevresini bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin yaralı ihbarı almaları üzerine Refah Sınır Kapısı'na yöneldiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, gönderilen yardımların büyük çoğunluğunun Gazze'ye ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

Kapı, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve bölge halkına gitme çağrısı yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor.

İsrail, dün, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 42 kişiyi öldürmüştü.

Kaynak: AA
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