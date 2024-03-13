İsrail, Refah'ta BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 5 ölü - Son Dakika
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İsrail, Refah'ta BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 5 ölü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını Ramazan ayında da sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

13.03.2024 17:48
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- İsrail, Refah'ta BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 5 ölü

REFAH - İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını Ramazan ayında da sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde UNRWA'ya ait bir yardım dağıtım merkezini vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. UNRWA Sözcüsü Juliette Touma ise, "Refah'taki bir UNRWA depo/dağıtım merkezinin vurulduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

İsrail, Refah\'ta BM\'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 5 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail, Refah'ta BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 5 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Refah'ta BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 5 ölü - Son Dakika
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