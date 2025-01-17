İsrail Saldırıları: 116 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 116 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in ateşkesten sonra düzenlediği saldırılarda 116 Filistinli öldü, 264 kişi yaralandı.

17.01.2025 20:47
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İsrail'in Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasını kabul etmesi sonrası Filistin'e yönelik saldırılarına devam etti.Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 30'u çocuk ve 32'si kadın, 116 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin 90'ının Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaşan Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak. İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas, ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

İsrail Saldırıları: 116 Filistinli Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 116 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram Izgoren:
    israil muslumsnlarla dalga geciyor cihat vakti geldide geciyor artik yeter muslumsn ulkelerin bir kendine gelmesi laxim 256 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Ya rabb'i Biz müslümanlardan bir halt olmadı olmayacak Sen şu gariplere yardım et 120 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İsrail bu katil İsrail le masaya oturulmaz güçten anlar. İncirlik kürecik adana Seyhan boru hattı kapatılsın Edirnede sınır kapısı açılsın mülteciler avrupa ya gitsin savaşı hemen durdurur başka yolu yok 78 4 Yanıtla
  • k K:
    İsrail'in Bu katliamı, Ateşkes Anlaşması'nın kendi tutsaklarını Kurtarmak içindir. Ondan sonra gazze'yi Filistin'i yerine bir edecek göreceksiniz. 58 2 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Antlaşma gününe kadar vur vurabildigin kadar. İleri tarihe barış antlaşması imzalamak müslümanlarin acizligidir. Adamlar resme. Dalga geçiyor. 15 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Gazzeyi unutun bu anlaşma sadece İsrail’li esirlerin bırakılması içindir sonrası kaldıkları yerden devam edecek. İsrail işe Hamas arasında yapılan anlaşma yok hükmündedir. Hamas kim ? terör ve şer yuvasıdır anlaşma Filistin ile yapılmalıydı 7 8 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    oc editör 7 4 Yanıtla
  • Coronaci :
    Asla guvenilmez israile bu ateskeside guc toplamak icin yapmislardir oyle insanlik icin falan hikaye 10 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    sinek kadar küçük israil 3 milyardan fazla müslümanı dize getirdi 0 0 Yanıtla
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