İsrail Saldırıları: 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Saldırıları: 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

15.07.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'deki bombardımanlarında 5'i çocuk 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yiyecek bulma ümidiyle insani yardım almak isteyen Filistinliler ve sivil yapılar vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 5'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Şati Kampı'nda İsrail ordusunun "Nassar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev yıkılırken, patlama sonucu yangın meydana geldi ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının kentin doğusundaki Tuffah Mahallesinde Şaban er-Ris Okulu çevresini hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Derec Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı binada 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Zerka Mahallesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Zeytun Mahallesinde evini bombaladığı 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Er-Rimal Mahallesi'nde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın İsrail ordusunca bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü Gazze Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım merkezi yakınında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi'de İsrail ordusunun Cerrar el-Kudra Okulu'nun çevresinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Cibaliya'nın doğusunda binaları ve çeşitli yapıları havaya uçurmaya devam ediyor, bölgede büyük patlama sesleri duyuluyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Eğitim Bakanlığı’ndaki işten çıkarmalara onay verdi ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarmalara onay verdi
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Kocaeli’de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı
Jorge Jesus’un yeni adresi Al-Nassr oldu Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu
Çanakkale’de tarım arazisinde yangın Alevler gökyüzüne yükseldi Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi
Devlet Bahçeli’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj
Van’da kalaşnikoflu saldırı Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı Van'da kalaşnikoflu saldırı! Baba hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
10:13
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı
Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı
10:10
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
"15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
09:43
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
08:44
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 20:11:36. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: 33 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.