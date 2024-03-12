İsrail saldırıları altında Şifa Hastanesi'nde düğün

Güncel

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan Sair Debabeş ile Esma Caber çifti hastanede dünya evine girdi.

Yaklaşık bir yıldır nişanlı olan ve İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula sığınan Sair ile Esma için hastanede birkaç dakikalık mütevazı bir tören düzenlendi.

Pasta ya da meyve suyu gibi ikramların bulunmadığı törende yalnızca yerel halkın "simsimiye" ismini verdiği bir tepsi tatlı dağıtıldı.

Hemşire formalarıyla dünya evine giren çift, mesai arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Genç çift için Fatiha suresi okunup dualar edildi.

İsrail saldırılarında evleri hedef alınan genç çift evsiz kaldı

Mütevazı törende konuşan Başhemşire Cadallah eş-Şafii, "150 gündür devam eden savaşın gölgesinde sınırlı birkaç dakikada bu düğüne eşlik etmek için toplandık. Saldırı, bombardıman ve ölümlerin gölgesinde hastalarımızdan yalnızca birkaç dakikalığına daha önce pek çok kez ertelenen bu evlilik için müsaade istedik." dedi.

Geçen yıl nişanlanan ve kasım ayında düğün yapmayı planlayan çiftin, savaş nedeniyle bu zamana kadar beklemek zorunda kaldığını ifade eden Şafii, çiftin evlerinin saldırılarda hedef alındığını ve şu an evlerinin bulunmadığını, ailelerinden pek çok kişinin de güney bölgelerinde olduğunu söyledi.

Genç çifte, devam eden saldırılar nedeniyle yalnızca iki gün evlilik izni verebildiklerini belirten Şafii, savaşın sona ermesini ve ailelerin de gerçek bir sevinç yaşamasını temenni ettiklerini dile getirdi.