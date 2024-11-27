İsrail Saldırıları Ateşkes Sonrası Durduruldu - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Ateşkes Sonrası Durduruldu

İsrail ordusu, ateşkes antlaşması yürürlüğe girmeden önce Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

27.11.2024 06:16
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İsrail ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşması yürürlüğe girene kadar başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirirken, yerel basında da İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği ana kadar ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Ateşkes antlaşmasının yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından İsrail saldırılarının durduğu bildirildi.

Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle özellikle başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinden ateşkesi kutlamak için havaya yoğun ateş açılırken, İsrail saldırılarının yerinden ettiği Lübnanlıların güneye doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımla güney Lübnan sakinlerine uyarıda bulundu.

Adraee, "Ateşkes antlaşması yürürlüğe girmiştir ve şartlar uyarınca İsrail ordusu Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ilerlenmemesi uyarısında bulunan Adraee, yerinden edilen bölge halkının güvenliği için bölgeye hareket etmekten kaçınması gerektiğine işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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