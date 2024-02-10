İsrail ordusunun saldırıları Gazze'deki hastaneyi harabeye çevirdi - Son Dakika
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İsrail ordusunun saldırıları Gazze'deki hastaneyi harabeye çevirdi

İsrail ordusunun saldırıları Gazze\'deki hastaneyi harabeye çevirdi

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki Hasta Dostları Hastanesi büyük yıkıma uğradı. İsrail askerleri tarafından yakılan ve yıkılan hastane, tüm üniteleriyle birlikte kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü, İsrail'in 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kurumunu hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

10.02.2024 21:59
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İsrail ordusunun saldırıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Hasta Dostları Hastanesinde büyük yıkım ve tahribata sebep oldu.

Gazze'deki Er-Rimal Mahallesinde yer alan ve daha önce binlerce kişiye hizmet veren hastane İsrail ordusunun saldırıları ve kara harekatı sonucu harabeye döndü.

Görgü tanıkları, hastanenin İsrail askerleri tarafından yakıldığını, yıkıldığını, tüm ünitelerin ile teçhizatının kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında da yıkılan ve yakılan hastanenin fotoğrafları yer aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 4 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırılarda 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kurumunu hizmet dışı bıraktığını, 122 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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