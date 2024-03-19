İşgal altındaki Filistin topraklarında işsizlik oranları arttı

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BEYRUT, 19 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden İsrail saldırıları nedeniyle işsizlik oranlarında keskin bir artış görüldüğünü bildirdi.

ILO Arap Devletleri Bölge Ofisi, Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ile birlikte hazırladığı raporda, Gazze Şeridi'ndeki savaşın özellikle istihdama zarar verdiğini ve Ocak 2024 itibarıyla işgal altındaki Filistin topraklarında yarım milyondan fazla iş kaybı yaşandığını kaydetti.

Sadece Gazze Şeridi'nde 201.000 iş kaybı yaşanırken, bu rakam toplam istihdamın üçte ikisini teşkil ediyor. Toplam istihdamın üçte birinden fazlasına karşılık gelen 306.000 iş kaybının yaşandığı Batı Şeria'da da benzer bir sıkıntı söz konusu.

ILO Arap Devletleri Bölge Direktörü Ruba Jaradat, işgal altındaki Filistin topraklarında baş gösteren ekonomik ve sosyal kriz hakkında ciddi endişelerini dile getirdi.

Saldırıların altyapı ve temel hizmetlerin büyük oranda tahribine yol açarak mahallelerin tamamını ve ekonomik sektörleri yok ettiğini söyleyen Jaradat, bu durumun iş gücü piyasası etkinliğini felce uğrattığını ve Filistinlilerin geçim kaynakları üzerinde uzun süreli etkiler yaratmasının beklendiğini vurguladı.

Yetkili, merkezi Beyrut'ta bulunan ILO Arap Devletleri Bölge Ofisi'nin yardım sağlamak, durumu değerlendirmek ve toparlanmayı kolaylaştırmak amaçlı bir program uygulamak üzere diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla koordinasyon halinde olduğunu kaydetti.