İsrail Saldırıları: Lübnan'da 5 Ölü
İsrail Saldırıları: Lübnan'da 5 Ölü

10.04.2026 14:17
İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; çok sayıda yer bombalandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında geceden bu yana 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Habbuş beldesi ile Zafta ve Mervaniye beldeleri arasında bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye'nin Sultaniye, Dibbin, Cibşit, Debal ve Tibnin beldeleri İsrail ordusunun hedefi oldu. Kentin Hanaviye beldesindeki İsrail saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Nebatiye kentinin Şarkiyye beldesinde bir motosikleti hedef alması sonucu ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin Kefr Tibnit beldesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu, Cermek ve Mahmudiye beldeleri arasındaki bölgeyi de bombaladı.

Mercayun ilçesi yakınındaki Dibbin beldesini topçu ateşiyle hedef alan İsrail ordusu, Hiyam beldesinde de geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Haris beldesini bombaladı, Sarbin ve Beyt Lif beldeleri topçu atışıyla hedef alındı.

Sur kentine bağlı Kana beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu Sur'a bağlı Mecadil beldesine de saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları Sayda'nın güneyindeki Sarafend beldesini 2 hava saldırısıyla vurdu. Bölgedeki Hırbet Duveyr köyü de hedef alındı.

Ayrıca, İsrail ordusu Lübnan'ın sınır beldelerinden Ayta eş-Şaab'ın mahallelerini de hedef aldı.

Sur kentinin Semaiyye beldesine İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Sur'daki Reşidiye Filistin Mülteci Kampı'nın girişini bombaladı.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
