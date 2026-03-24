İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 1072'ye Yükseldi - Son Dakika
İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 1072'ye Yükseldi

24.03.2026 18:29
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölü sayısının 1072, yaralı sayısının ise 2966 olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33 artarak 1072'ye çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 artarak 1072'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 966'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 1072'ye Yükseldi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:45:03. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 1072'ye Yükseldi - Son Dakika
