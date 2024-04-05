İsrail Saldırıları Nedeniyle Açlık ve İnsani Felaketle Mücadele Eden Filistinli Çocuğun Tedavisi Mısır'da Devam Ediyor

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İsrail ordusunun 6 aydır sürdürdüğü saldırıları nedeniyle açlığa ve insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde genetik hastalığının gerektirdiği tıbbi bakım ve özel diyet programını uygulayamayan, ilaç eksikliği ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümle pençeleşen 6 yaşındaki Filistinli Fadi ez-Zent'in tedavisi Mısır'daki bir hastanede devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyinde açlıkla boğuşan, genellikle çocuklarda pankreastaki lif dejenerasyonu ve solunum yetmezliği olarak ortaya çıkan genetik "kistik fibrozis" hastalığına sahip Zent, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine kaldırıldı.

Ciddi kilo kaybı yaşayan Zent'in, hastalığı için gerekli ilaçlarının da bitmesi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladı ve ölüm riskiyle tıbbi imkanların yetmediği Gazze'deki hastanede son derece kötü bir durumda kaldı.

Filistinli Zent, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka sonucu ilaçlarının tükenmesi nedeniyle şiddetli yorgunluk, yetersiz beslenme ve sıvı kaybı yaşarken yakınlarının yardım çağrıları karşılık buldu ve geçen ay Mısır'a getirildi.

Buradaki bir hastanede yiyecek ve ilaçlarını almaya başlamasının ardından Filistinli küçük çocuğun durumu düzelmeye başladı.

Genetik hastalıktan 2 kardeşi hayatını kaybetti

Zent'in genetik hastalığı, sürekli ilaç kullanımı ile tıbbi bakımın yanı sıra artık Gazze Şeridi'nde bulunmayan meyve, sebze, yumurta ve kuru yemiş gibi sağlıklı yiyecekleri içeren özel bir diyet uygulamasını gerektiriyor.

Filistinli çocuk, hastalığına uygun tıbbi bakımın bulunmadığı hastanede solunum yolunun açılması için nebulizatör yardımıyla 2 aydan uzun süre yaşam mücadelesi verdi.

Daha önce aynı hastalıktan 2 çocuğunu kaybeden Zent'in annesi, üzüntü ve korku içinde oğlunun hayatından endişe ediyordu.

Sağlık durumu kötüye giden ve hayatı tehlikeye giren çocuğun, Gazze dışında tedavi edilebilmesi için sosyal medya platformlarında "Fadi'yi kurtarın" etiketiyle farkındalık kampanyaları yapıldı.

"İsrail savaşı ve ablukası nedeniyle ona uygun sağlıklı yiyecek sağlanamadı"

Zent'in kendisine Mısır'da refakat eden amcası Muhammed ez-Zent, "Fadi doğuştan kistik fibrozis hastalığından muzdarip ve Gazze'ye yönelik savaştan önce düzenli tedavi görüyordu." dedi.

Amca Zent, şunları kaydetti:

"Savaşın ardından, ilaçlar tükendi ve Fadi yetersiz beslenme ile sıvı kaybı yaşadı. İsrail savaşı ve ablukası nedeniyle ona uygun sağlıklı yiyecek sağlanamadı. Bu da onun sağlık durumunu kötüleştirdi.

Fadi, Filistin Çocuklara Yardım Derneğinin işbirliğinde Mısır'daki hastanelerde tedavi görmek üzere buraya getirildi. Şu anda iyileşiyor ve sağlık durumu Gazze'dekinden çok daha iyi durumda."

Fadi'nin annesi, AA muhabirine oğlunun durumunu anlatmıştı

Fadi'nin annesi, geçen ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hastalığını anlatmış, sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti.

Filistinli kadın, "Bu hastalık iyi bir beslenme ve uygun bir tedavi gerektiriyor. Ancak kıtlığın olduğu Gazze'nin kuzeyinde bu mümkün değil. Fadi, hızlı bir şekilde kilo kaybetti. Bölgede sağlıklı gıda yok. Bu durum, özellikle kilo kaybettikten sonra çeşitli komplikasyonlara neden oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.